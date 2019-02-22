Павла Мамаева перевели в десятиместную камеру, а он и рад

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что футболиста Павла Мамаева из двухместной камеры в СИЗО перевели в десятиместную. Он нисколько не расстроен, а наоборот, ищет во всём только хорошее.

«Я спросила, выражает ли он какое-то недовольство в связи с этим. Но нет, он очень доволен и ни в коем случае не хочет возвращаться в предыдущую камеру», - рассказала Потяева о своём Визите в СИЗО к полузащитнику «Краснодара».

Теперь Павел получил возможность тренироваться вместе с сокамерниками во время прогулки, сообщает Мир24. По словам Потяевой, вместе с ним уже играет чуть ли не целая футбольная команда.