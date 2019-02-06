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Семь российских стадионов поборются за первенство во всемирном конкурсе

6 февраля 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Семь российских стадионов поборются за первенство во всемирном конкурсе
Фото: pixabay.com

Конкурс «Стадион года - 2018», организацией которого занимаются площадки StadiumDB.com и Stadiony.net, представляет собой крупнейшее в мире состязание за звание лучшей футбольной арены.

К участию в конкурсе допускаются лишь те стадионы, которые были построены или которые прошли полную перепланировку в 2018 году. Кроме того, каждый конкурсант должен вмещать в себя не меньше 10 тысяч человек. Ещё одним непременным условием является проведение хотя бы «одного мероприятия со всеми доступными для публики стендами», - указывают организаторы конкурса.

От России в конкурсе за звание лучшего в мире стадиона поучаствует аж семь объектов: «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самарская Арена», «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена» и «Волгоград Арена».

Голосование за лучшую футбольную арену продлится до 3 марта, а чемпионы станут известны 7-8 марта. Именно чемпионы, ведь победителей будет два: одного выберут посредством народного голосования, а второго назовёт жюри, состоящее из мировых экспертов по архитектуре.

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