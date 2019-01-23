Куда исчез самолёт, на борту которого находился нападающий «Кардиффа»

Самолёт покинул французский город Нанта в понедельник вечером. Во время перелёта над Ла-Маншем воздушное судно исчезло с радаров. Незадолго до этого футболист Сала, находящийся на борту, написал другу, что его беспокоит состояние самолёта.

Самолёт перевозил двоих пассажиров, одним из которых был нападающий футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала. Над Ла-Маншем самолёт пропал с радаров, не передав на землю никаких сообщений.

Сам футболист незадолго до вылета отправил СМС другу, в котором выражал своё беспокойство о состоянии авиасудна. Он написал, что боится.

Поисковая группа, направленная на предполагаемое место пропажи самолёта, обнаружила в море подушку, ярко-оранжевый, коробку и множество белых предметов, плававших около куска металла, передаёт РИА Новости. Происхождение находок выясняется.

На данный момент полиция рассматривает четыре версии произошедшего. По одной из них, самолёт совершил посадку, но на связь по какой-то причине не вышел. Три другие рассматривают возможность приземления на воду или в воду. В таком случае пассажиры и экипаж могли быть подобраны проходящим мимо судном, спастись на плоту или оказаться в открытом море. Температура воды в Ла-Манше в это время года составляет восемь градусов.