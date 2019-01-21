В письме болельщику Кокорин назвал россиян стадом баранов

Александр Кокорин негативно отозвался о жителях России. В письме одному из своих болельщиков нападающий питерского "Зенита" призвал фаната не обращать внимание на "мнение народа".

В переписке футболиста с болельщиком речь зашла о скандальной ситуации, которая сложилась вокруг футболиста после взятия того под стражу, сообщает Lenta.Ru. Кокорин посоветовал фанату не слушать мнение большинства, а также сравнил россиян со "стадом баранов". Футболист закончил своё письмо словами "Зенит - чемпион".

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев в данное время находятся в СИЗО. Они фигурируют в уголовных делах по статьям "Хулиганство" и "Побои".