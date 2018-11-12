Вратарь Владимир Габулов объявил о завершении карьеры

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов объявил о завершении своей карьеры. Спортсмен считает, что сделал в футболе все, что мог, и покидает большой спорт с чувством выполненного долга. Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом», - обратился Габулов к подписчикам своего инстаграма.

Футболист поблагодарил тренеров, коллег и болельщиков, семью и друзей за поддержку, и отметил, что сейчас, находясь в статусе чемпиона Бельгии и вратаря сборной России после довольно успешного выступления на последнем чемпионате мира – самый лучший момент, чтобы завершить карьеру.

«Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным», - подытожил свое заявление футболист.

Накануне, 11 ноября, стало известно, что бывший капитан сборной России, полузащитник Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры.