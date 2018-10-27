Аршавин наступил на соперника и получил красную карточку

Российский футболист Андрей Аршавин, играющий за казахстанскую команду «Кайрат», не сумел отобрать мяч у соперника по правилам и получил красную карточку от судьи за грубое нарушение.

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле во втором тайме матча против «Астаны». Инцидент произошел на 86-й минуте матча: когда российскому футболисту не удалось отобрать мяч у соперника, он уронил его на газон и наступил на него.

Судья расценил такой поступок как грубое нарушение правил и показал Аршавину красную карточку. Матч закончился со счетом 1 – 0 в пользу «Астаны», обеспечив команде досрочную победу в чемпионате Казахстана. «Кайрат» занимает уверенное второе место в турнирной таблице, сообщает Lenta.ru.