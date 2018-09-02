Сегодня Станислав Черчесов отмечает 55-летие

Сегодня главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отмечает юбилей. Заслуженному тренеру России Станиславу Саламовичу Черчесову 2 сентября исполняется 55 лет.

Станислав Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия – Алания). Футболом начал заниматься с детства в школе «Спартак», однако не сразу определился со специализацией. Станислав некоторое время играл и в роли нападающего, и в роли голкипера. Будучи приглашен в московский «Спартак», Черчесов первое время был дублером легендарного Рината Дасаева, а затем и основным вратарем команды.

Станислав Черчесов провел 49 официальных матчей за сборные СССР, СНГ и России, а также входил в сборную ФИФА и Европы. С 2004 года Станислав Черчесов работает тренером. На чемпионате мира, прошедшем в июне-июле в России, сборная под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, показав лучший в своей истории результат. После ЧМ-2018 президент России Владимир Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского. Черчесов также вошел в число номинантов на звание «Тренер года», сообщает РИА Новости.