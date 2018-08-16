Сборная России поднялась на 21 позицию в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА, преодолев рекордное количество позиций. До чемпионата мира наша команда занимала 70-ю строчку в рейтинге футбольной ассоциации.

Первое место рейтинга обоснованно заняла команда Франции, ставшая победителем чемпионата мира по футболу 2018 года. На втором месте бельгийская сборная. Третье место у команды Бразилии.

На чемпионате мира по футболу, прошедшем в июне-июле в России, наши футболисты впервые в истории российской сборной вышли в четвертьфинал, где уступили сборной Хорватии. Хорваты затем стали вице-чемпионами мира, проиграв в финале французской сборной.

По итогам игры нашей сборной на домашнем чемпионате мира голы Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинированы на звание лучших на чемпионате. Тренер российской сборной Станислав Черчесов номинирован на звание тренера года ФИФА. 24 сентября в Лондоне будут объявлены имена победителей, сообщает М24.