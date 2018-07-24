Известного футболиста подозревают в покупке донорской печени на черном рынке

Испанская прокуратура отправила на повторное рассмотрение дело о пересадке печени бывшему футболисту «Барселоны» Эрику Абидалю, не избавившись от подозрений в покупке органа на черном рынке.

В 2011 году у Эрика Абидаля было диагностировано онкологическое заболевание. Чтобы спасти жизнь футболиста, требовалась пересадка печени. В футбольном клубе «Барселона» сообщили, что нашли донора для спортсмена. Им оказался двоюродный брат Эрика Абидаля Жерар, живущий во Франции.

Однако откуда-то всплыла информация, что донорскую печень для футболиста руководство клуба приобрело у «черных трансплантологов». Экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя обвинили в том, что он купил донорский орган на черном рынке. Скандал не утихает до сих пор.

В начале июля Эрик Абидаль опубликовал в качестве доказательства легальности проведенной трансплантации снимок из больничной палаты. На фото – он сам и его двоюродный брат. «Этой фотографией я хочу выразить уважение своему кузену Жерару и выступить в защиту его чести. Хочу публично осудить отношение ряда СМИ, которые сомневаются в легальности операции, спасшей мою жизнь», - подписал он снимок.

И все же испанская прокуратура призвала суд Барселоны вернуть дело о пересадке печени Абидаля из архива на повторное рассмотрение, чтобы «тщательнее установить личность донора», сообщают «Вести».