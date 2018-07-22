Месут Озил решил завершить карьеру в сборной Германии
22 июля 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии по футболу Месут Озил опубликовал открытое письмо, в котором отказался продолжать играть в немецкой команде из-за «расистского отношения».
«С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес», - сообщил футболист в своем твиттере.
Месут Озил был подвергнут обструкции со стороны немецких футбольных болельщиков после того, как опубликовал в сети совместный снимок с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с осуждением этого снимка.
«Я понимаю, что мое фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, мое фото не имело политического подтекста. Оно отображает мое уважение к властям страны моей семьи», - пояснил футболист, когда разразился скандал.
Месут Озил – немецкий футболист турецкого происхождения. Он родился в Германии и начал карьеру в 2006 году. В 2009 он дебютировал в составе сборной Германии, сообщает RT.
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