Капитан сборной Мексики по футболу завершил карьеру

Мексиканский футболист, защитник Рафаэль Маркес объявил о завершении своей спортивной карьеры. Теперь он намерен перейти на административную работу в клубе, где 21 год назад начинал карьеру.

Рафаэль Маркес поблагодарил своих болельщиков, поддерживавших его на протяжении 21 года профессиональной карьеры. В своем твиттере он опубликовал коллаж с футболками всех клубов, за которые выступал на протяжении этого времени: «Атлас», «Монако», «Барселона», «Нью-Йорк Ред Булл», «Леон», «Верона».

На счету Маркеса 20 футбольных трофеев. 12 из них были завоеваны в составе «Барселоны». Прошедший в России чемпионат мира стал для него пятым в карьере, причем Маркес стал первым футболистом в истории, который являлся капитаном команды на протяжении пяти мировых первенств.

В дальнейшем Рафаэль Маркес планирует перейти на административную работу в клуб «Атлас», где он начинал свою карьеру, сообщает Lenta.ru.