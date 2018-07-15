МИД РФ о бойкоте ЧМ: Сами себя лишили удовольствия!

Деятели, пытавшиеся использовать чемпионат мира по футболу в своих политических целях, поставили себя в глупейшее положение, объявив бойкот мировому первенству в России.

«Те, кто попытался сделать политику на чемпионате мира, на футболе, вступил в дискуссию с собственным обществом, ехать или не ехать, по-моему, поставили себя в глупейшее положение», - заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По мнению замглавы МИД РФ, эти люди сами лишили себя удовольствия и счастья быть вместе со своим народом.

О бойкоте проводимого в России чемпионата мира по футболу из политических соображений объявили Великобритания, Австралия, Япония, Исландия, Дания, Швеция и Польша. Тем не менее, поддержать свою команду на чемпионате мира приехала японская принцесса Хисако Такамада. Швеция и вовсе вскоре после начала ЧМ заявила, что передумала бойкотировать чемпионат.

И только Великобритания держалась со своим бойкотом до конца. Английская сборная дошла до полуфинала чемпионата мира, однако на матчах с ее участием присутствовали лишь британский посол в России Лори Бристоу, либо его заместитель Линдси Сколл, сообщает ТАСС.