Путин будет присутствовать на церемонии закрытия ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники» перед финальным матчем.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными Хорватии и Франции», - сообщила пресс-служба Кремля.

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». Перед его началом пройдет церемония официального закрытия ЧМ-2018, которую посетит глава России. После завершения финального матча Владимир Путин также примет участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира, сообщает РИА Новости.