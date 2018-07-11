Работу метро, МЦК и электричек в Москве сегодня продлят

В ночь с 11 на 12 июля московское метро, МЦК и электрички будут работать до 3.00 в связи с проведением на стадионе «Лужники» матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.

«Работу транспорта продлили, чтобы жители и гости столицы, которые смотрят матч на стадионе, в фан-зоне на Воробьевых горах, в барах или в гостях, не волновались о том, как им добраться домой после позднего матча», - сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сегодня, 11 июля, в 21.00 на московском стадионе «Лужники» состоится матч между сборными Хорватии и Англии. Он определит того, кто будет бороться за звание чемпиона мира по футболу со сборной Франции, уже вышедшей в финал ЧМ, сообщает М24.