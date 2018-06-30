Франция обыграла Аргентину 4:3 в 1/8 финала ЧМ

Сборная Франции одержала победу над вице-чемпионами мира по футболу 2014 года – командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.

В составе французской сборной голами отметились Антуан Гризманн, реализовавший пенальти на 13-й минуте, Бенжамен Павар на 57-й минуте, дубль оформил Килиан Мбаппе – на 64-й и 68-й минутах, он признан лучшим игроком этого матча.

В составе аргентинской команды мячи забили Анхель Ди Мария на 41-й минуте, Габриэль Меркадо на 48-й минуте и Серхио Агуэро (90+3).

Таким образом, первыми четвертьфиналистами проходящего в России мирового первенства стали французские футболисты. 6 июля в Нижнем Новгороде они сыграют в 1/4 финала с победителем матча Уругвай – Португалия, сообщает РИА Новости.