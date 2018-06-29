Роналду исполнил танец на тренировке

Во время тренировки сборной Португалии по футболу в подмосковном Кратово нападающий сборной (и мадридского «Реала») Криштиану Роналду был в таком приподнятом настроении, что станцевал.

Вся тренировка национальной сборной Португалии прошла на волне хорошего настроения. Криштиану Роналду и его партнеры по команде перебрасывались шутками во время тренировки, а затем нападающий даже исполнил небольшой танец. Этот фрагмент тренировки португальцев опубликован в твиттере.

После тренировки португальская сборная отправилась в Сочи, где 30 июня на стадионе «Фишт» пройдет матч 1/8 финала против команды Уругвая. Встреча начнется в 21.00 мск, сообщает ТАСС.