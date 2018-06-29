Датский министр приедет в Россию на матч своей сборной
29 июня 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Министр культуры Дании Метте Бок планирует посетить матч датской сборной против команды Хорватии на проходящем в России чемпионате мира по футболу, чтобы поддержать свою национальную команду.
«Можем подтвердить, что министр культуры Метте Бок посетит чемпионат мира в России в воскресенье и будет присутствовать на матче между Данией и Хорватией», - сообщила пресс-служба министерства культуры Дании.
Ранее датские СМИ сообщали, что в правительстве Дании имеются некоторые колебания по поводу посещения мундиаля в России. Однако, чтобы поддержать футболистов, было решено все же посетить матч с участием своей национальной сборной, сообщает РИА Новости.
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