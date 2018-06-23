Футбольный эксперт назвал секрет успеха сборной России

Бывший игрок сборной Германии, экс-нападающий московского «Динамо», футбольный эксперт немецкого телеканала Кевин Кураньи рассказал, в чем секрет успеха сборной России на ЧМ-2018.

«Они очень сплотились в тренировочном лагере перед турниром. Они поддерживают друг друга и получают удовольствие, играя вместе», - считает Кураньи. По его словам, именно сплоченный командный дух стал главным козырем российской сборной на футбольном поле.

«Черчесов всегда все объясняет очень четко. Он не ходит вокруг да около и каждому честно высказывает свое мнение», - отметил эксперт и тренерскую работу.

Кевин Кураньи считает, что сборная России вполне может «поймать кураж» на волне всеобщей эйфории от проходящего в России чемпионата мира, и выступить настолько успешно, чтобы стать «командой-сюрпризом» чемпионата, сообщает РИА Новости.