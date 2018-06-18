Аргентинская сборная в восторге от условий на базе в Бронницах

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио сообщил, что футболисты сборной Аргентины по футболу в восторге от условий, созданных организаторами чемпионата мира на тренировочной базе.

Сборная Аргентины по футболу базируется в СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах. Тренируются футболисты также на базе школы олимпийского резерва. Сегодня последние пятнадцать минут их тренировки были открытыми.

«На тренировочной базе сборной Аргентины по футболу в Бронницах созданы все условия для успешной подготовки к матчам чемпионата мира. Все футболисты в восторге. Я лично посещал тренировочную базу и место проживания аргентинской команды. Могу заверить, что все хорошо. Россия прекрасно подготовилась к мировому первенству, и теперь успех выступления нашей сборной на чемпионате мира зависит только от самих футболистов», - заявил Рикардо Лагорио.

Аргентинский посол воздержался от прогнозов на чемпионат. «Хотелось бы пожелать, чтобы сборные России и Аргентины встретились между собой на турнире на самой последней стадии, и пусть победил сильнейший», приводит его слова ТАСС.