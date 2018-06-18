Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России, сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0. Пенальти на 65-й минуте реализовал Андреас Гранквист.

Матч в группе F проходил на стадионе «Нижний Новгород». Автором единственного гола стал бывший защитник клуба «Краснодар» Андреас Гранквист: на 65-й минуте встречи ему удалось реализовать пенальти. Он и был признан лучшим игроком матча.

На матче присутствовало более 42 000 зрителей. Это новый рекорд посещаемости стадиона «Нижний Новгород», его общая вместимость составляет 43 319 человек.

23 июня сборная Швеции сыграет с немецкой сборной, а южнокорейские футболисты померяются силами с мексиканскими, сообщает РИА Новости.