На матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону установлен рекорд посещаемости стадиона «Ростов-Арена»: более 43 тысяч зрителей.

По официальным данным, матч между сборными Бразилии и Швейцарии собрал 43 109 зрителей. Это новый рекорд стадиона «Ростов-Арена».

Стадион «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону получил разрешение на ввод в эксплуатацию 17 марта 2018 года. Всего он вмещает 45 000 зрителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован на третьем тестовом матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между командами «Ростов» и «Урал»: тогда на стадион пришло 37 483 болельщика, сообщает ТАСС.

За минуту до окончания основного времени матча сборных Бразилии и Швейцарии счет 1:1.