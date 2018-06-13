Украина разослала письма с призывом бойкота ЧМ

Украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов разослал письма с призывом бойкота министрам спорта стран, участвующих в чемпионате мира по футболу, стартующем завтра в России.

«Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех тридцати одной стран, чьи команды заявлены на участие в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку», - написал Жданов в своем фейсбуке.

Далее следует ставшее уже притчей во языцех обвинение России во всех тяжких грехах, якобы совершенных «страной-агрессором» в мире вообще и на Украине в частности. Исходя из вышеизложенного, Жданов призывает мировое спортивно-политическое сообщество «адекватно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабного нарушения прав человека».

Пока неясно, в чем должен выражаться этот «бойкот на политическом уровне», поскольку уже практически все участники чемпионата мира и болельщики мирового первенства находятся в России.

«Вести» отмечают, что ранее бойкот со стороны Украины проходившего в Тюмени этапа Кубка мира по биатлону обеспечил спортсменам из России максимальную квоту на следующий сезон.