Вратарь НХЛ рассказал, кто победит на ЧМ-2018 по футболу

Россия – неидеальное место, чтобы смотреть футбол, считает вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Ондржей Павелец. Однако хоккеисту нравится сам турнир.

«Поеду ли я на чемпионат мира по футболу? Россия – неидеальное место, чтобы смотреть футбол. К тому же у меня нет любимой сборной на этом турнире. Мне нравится команда Италии, но она не попала на чемпионат, как и сборная Чехии. Но мне нравится сам турнир. Все в течение месяца только и будут что о нем говорить. Это весело», - поделился хоккеист своим мнением о стартующем в России чемпионате мира по футболу.

«Кто победит? Это может быть Германия или Португалия с Роналду. Но лично я желаю победы Аргентине. Эта победа может стать самой важной для Месси», - озвучил Павелец свой прогноз о фаворите предстоящего мирового первенства.

Голкипер Ондржей Павелец ранее играл в сборной Чехии по хоккею, где стал чемпионом мира-2010. С 2017 года он выступает в НХЛ, сообщает Lenta.ru.