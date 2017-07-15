Кавказ

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Наши опросы:

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Спорт Футбол 13+

Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы

15 июля 2017, 21:58 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы
Фото: pixabay.com

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги.

Встреча двух коллективов, проходившая в Каспийске, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Виктор Васин (на 21-й минуте), Александр Головин (на 49-й) и Бибрас Натхо (на 79-й, с пенальти). За "Анжи" единственный гол провел Иван Маркелов (на 64-й).

21 июля в рамках второго тура "Анжи" примет пермский "Амкар". ЦСКА 22 июля дома сыграет с московским "Локомотивом".

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЛП


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Депутат Верховной рады показал СМС, которое Вороненков отправил перед смертью

Депутат Верховной рады показал СМС, которое Вороненков отправил перед смертью

О резонансном убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова «Аргументы недели» ранее сообщали. Депутат Верховной рады Украины показал СМС, которое ему отправил Денис за две минуты до убийства.

//Политика

Франц Клинцевич прокомментировал отношения между ЕС и Украиной

Франц Клинцевич прокомментировал отношения между ЕС и Украиной

Российский сенатор Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, высказался 15 июля по поводу отношений между Украиной и Евросоюзом и назвал их кризисными.

//В мире

Япония сообщила о возросшей активности ВКС России

Япония сообщила о возросшей активности ВКС России

Минобороны Японии: истребителям воздушных сил самообороны Японии в период с апреля по июнь чаще всего пришлось поднимались в воздух по тревоге из-за приближения российских военных самолетов.
sungrado

//В мире

Обнародовано фото нового лидера ИГИЛ

Обнародовано фото нового лидера ИГИЛ

В распоряжении журналистов оказался снимок предполагаемого нового лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Человека на снимке зовут Джалалудин аль-Туниси, он преемник Абу Бакра аль-Багдади.

//Наука

Россия запустит космические аппараты на Луну на год позже, чем было обещано

Россия запустит космические аппараты на Луну на год позже, чем было обещано

Орбитальные аппараты для изучения Луны будут отправлены на год позже, чем было заявлено, в 2021 году. Посадочный аппарат "Луна-26" стартует в 2021 году, а посадочный аппарат "Луна-27" – в 2022 году.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Финляндия объявила "зеленых человечков" вне закона

Финляндия объявила "зеленых человечков" вне закона

Носить военную форму без знаков отличия в Финляндии теперь под запретом. 15 июля в действие вступил новый закон, который запрещает пребывание в стране людям в военной форме без знаков отличия.

//Криминал

Выжившую жертву "тверского стрелка" отказываются признать потерпевшей

Выжившую жертву "тверского стрелка" отказываются признать потерпевшей

О громком убийстве девяти человек на дачном участке под Тверью «Аргументы недели» ранее сообщали. Местный электрик Сергей Егоров застрелил девять человек и Мария Коныгина могла стать десятой жертвой.

//Новости ADWILE

//Криминал

В Москве арестованы за взятки два полковника ФСБ

В Москве арестованы за взятки два полковника ФСБ

Два полковника центрального аппарата ФСБ 15 июля арестованы в Москве по подозрению в вымогательствах и взятках. Известны имена арестованных офицеров: полковник ФСБ Андрей Кутернин и его зам Алексей Костенков.

//Шоу-бизнес

СМИ: певец Григорий Лепс попал в реанимацию

СМИ: певец Григорий Лепс попал в реанимацию

Известный поп-певец Григорий Лепс 15 июля доставлен в реанимацию. Известно, что певец уже много лет борется с алкоголизмом и его постоянно сопровождает личный доктор. Об этом сообщает ряд СМИ.
sungrado

//Новости партнеров

//Спорт

На Уимблдоне теннисистки заставили играть ретивого болельщика (ВИДЕО)

На Уимблдоне теннисистки заставили играть ретивого болельщика (ВИДЕО)

Любопытный инцидент произошел на Уимблдонском турнире 15 июля. Бельгийской спортсменке Ким Клейстерс надоели советы ретивого болельщика и она заставила его выйти на корт, переодеться и принять ее подачи.

//Политика

Геращенко: в Верховной раде есть "агенты Кремля"

Геращенко: в Верховной раде есть "агенты Кремля"

О том, что в Верховной раде Украины есть российские агенты, заявил 15 июля с трибуны украинского парламента член коллегии МВД Украины и народный избранник в парламенте страны Антон Геращенко.

//Футбол

Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы

Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

//В мире

Трамп: стену на границе с Мексикой надо сделать прозрачной

Трамп: стену на границе с Мексикой надо сделать прозрачной

О необходимости строительства стены между США и Мексикой Дональд Трамп говорил еще со времен предвыборной президентской гонки. С тех пор идея строительства пограничной стены лишь обрастает новыми деталями.

//Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют посетителей и персонал торгового центра «Авиапарк», что на севере столицы. Об эвакуации людей из ТЦ сообщают в региональном МЧС и пользователи соцсетей.

//Футбол

"Тосно" проиграл "Уфе" в своём первом матче в Премьер-лиге

"Тосно" проиграл "Уфе" в своём первом матче в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Тосно" проиграл "Уфе" в матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги в сезоне 2017/2018 годов. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

//Спорт

Не на тех полях играли: россияне стали чемпионами мира по болотному футболу

Не на тех полях играли: россияне стали чемпионами мира по болотному футболу

Российская сборная – чемпион мира по футболу! Вот так и будет, если все футбольные баталии станут происходить на болоте, а не на ровном поле, где нашим футболистам неудобно играть, и все сборные этим пользуются.

//Криминал

На Украине арестовали директора бронетанкового завода

На Украине арестовали директора бронетанкового завода

Глава Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив арестован киевским судом за финансовые махинации. По версии следствия, топ-менеджер ВПК Украины создал коррупционную схему по закупкам танковых двигателей.

//Политика

Белый дом будет наказывать СМИ за фальшивки про Россию

Белый дом будет наказывать СМИ за фальшивки про Россию

Американских журналистов будут теперь жестко наказывать за инсинуации относительно России и ее «сговоре» с администрацией Трампа. Об этом заявил 15 июля заместитель помощника главы США Себастьян Горка.

//Теннис

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон-2017

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон-2017

Матч завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу 23-летней испанки. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Букмекеры перед началом матча фавориткой считали 15-ю ракетку мира Мугурусу. Уильямс - 11-я ракетка мира.

//Общество

В Ленобласти обнаружили нетипичное захоронение солдат времен ВОВ

В Ленобласти обнаружили нетипичное захоронение солдат времен ВОВ

Нетипичное захоронение солдат РККА времён Великой Отечественной войны найдено отрядом поисковиков в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Поисковики обнаружили останки четырех солдат.

//Туризм

МЧС РФ: в Арктике растет количество туристов

МЧС РФ: в Арктике растет количество туристов

Экстремальный туризм набирает обороты, все больше россиян предпочитают солнечному берегу суровую реальность Арктического побережья. Об этом заявил 15 июля глава департамента ГЗ МЧС РФ Андрей Лутошкин.

//Происшествия

Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

Ранее «Аргументы недели» сообщали про непогоду в Москве и штормовое предупреждение. Жертвой непогоды стал рабочий 38-ми лет. Молния ударила в мужчину, когда он находился на строительной площадке.

//Общество

МЧС объявило по Москве штормовое предупреждение (ВИДЕО)

МЧС объявило по Москве штормовое предупреждение (ВИДЕО)

Непогода из Москвы и так не уходила, да еще и очередной шторм накрыл столицу. Ливневки Москвы не справляются с потоками воды и несколько улиц частично затоплены. В МЧС предупреждают, что будет еще хуже.

//Происшествия

В метро Петербурга на рельсы упала женщина и осталась без ног

В метро Петербурга на рельсы упала женщина и осталась без ног

Трагедия произошла в метрополитене Санкт-Петербурга минувшим вечером, но подробности происшествия стали известны только что. Инцидент произошел на станции «Звенигородская», где на рельсы упала женщина.

//Футбол

Футболисты "Урала" и "Ростова" сыграли вничью

Футболисты "Урала" и "Ростова" сыграли вничью

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:1.

//Происшествия

Жители Геленджика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Жители Геленджика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Федеральная автодорога Москва-Новороссийск (М-4 «Дон») в районе города Геленджик перекрыта 15 июля протестующими. Поперек дороги стоят гробы, таким образом жители протестуют против сноса их дома.

//Происшествия

В московском дворе автомобиль сбил ребенка

В московском дворе автомобиль сбил ребенка

Ребенок попал под колеса автомобиля во дворе Москвы. Пострадавшего несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили вертолетом Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии.

//Криминал

Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"

Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"

Сразу семь кураторов так называемых «группы смерти» стали объектами полицейского преследования после сигнала московского школьника. Полицию о преступниках известил13-летний московский подросток.

//В мире

Сексапильная директор испанского банка стала "звездой" "Инстаграма"

Сексапильная директор испанского банка стала "звездой" "Инстаграма"

Изабель Кастелл личным примером показывает, что в руководителе крупной организации могут сочетаться и красота, и ум. В настоящее время у ее инстаграма около 34 тысяч подписчиков, и их число постоянно растет.

//Происшествия

На Сахалине утонули отец с сыном

На Сахалине утонули отец с сыном

Трагедия произошла в городе Южно-Сахалинск днем 15 июля. В озере Долинского района утонули отец 35-ти лет и его пятилетний сын. Известно, что семья хотела искупаться, а что было дальше, выясняет следствие.

//В мире

Американка оплатила ужин для 25 голодных пожарных

Американка оплатила ужин для 25 голодных пожарных

Неизвестная женщина оплатила ужин для 25 голодных калифорнийских пожарных, которые на протяжении восьми часов боролись с лесным пожаром. Пожарным приходиться работать на фоне высоких температур и сильной влажности.

//Наука

Ученые выяснили, из чего образовалась наша планета

Ученые выяснили, из чего образовалась наша планета

Версий о происхождении нашей планеты более чем достаточно, но слишком мало версий научно обоснованных. Австралийским ученым из Университета Кетрина, похоже, удалось приблизиться к этой разгадке.

//Общество

Двух полковников ФСБ заподозрили в получении взяток за защиту дипломатов

Двух полковников ФСБ заподозрили в получении взяток за защиту дипломатов

Начальник одной из служб центрального аппарата Федеральной службы безопасности Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков оказались фигурантами уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

//В мире

Депутат Верховной рады показал СМС, которое Вороненков отправил перед смертью

Депутат Верховной рады показал СМС, которое Вороненков отправил перед смертью

О резонансном убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова «Аргументы недели» ранее сообщали. Депутат Верховной рады Украины показал СМС, которое ему отправил Денис за две минуты до убийства.

//Политика

Франц Клинцевич прокомментировал отношения между ЕС и Украиной

Франц Клинцевич прокомментировал отношения между ЕС и Украиной

Российский сенатор Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, высказался 15 июля по поводу отношений между Украиной и Евросоюзом и назвал их кризисными.

//В мире

Япония сообщила о возросшей активности ВКС России

Япония сообщила о возросшей активности ВКС России

Минобороны Японии: истребителям воздушных сил самообороны Японии в период с апреля по июнь чаще всего пришлось поднимались в воздух по тревоге из-за приближения российских военных самолетов.

//В мире

Обнародовано фото нового лидера ИГИЛ

Обнародовано фото нового лидера ИГИЛ

В распоряжении журналистов оказался снимок предполагаемого нового лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Человека на снимке зовут Джалалудин аль-Туниси, он преемник Абу Бакра аль-Багдади.

//Наука

Россия запустит космические аппараты на Луну на год позже, чем было обещано

Россия запустит космические аппараты на Луну на год позже, чем было обещано

Орбитальные аппараты для изучения Луны будут отправлены на год позже, чем было заявлено, в 2021 году. Посадочный аппарат "Луна-26" стартует в 2021 году, а посадочный аппарат "Луна-27" – в 2022 году.

//В мире

Финляндия объявила "зеленых человечков" вне закона

Финляндия объявила "зеленых человечков" вне закона

Носить военную форму без знаков отличия в Финляндии теперь под запретом. 15 июля в действие вступил новый закон, который запрещает пребывание в стране людям в военной форме без знаков отличия.

//Криминал

Выжившую жертву "тверского стрелка" отказываются признать потерпевшей

Выжившую жертву "тверского стрелка" отказываются признать потерпевшей

О громком убийстве девяти человек на дачном участке под Тверью «Аргументы недели» ранее сообщали. Местный электрик Сергей Егоров застрелил девять человек и Мария Коныгина могла стать десятой жертвой.

//Криминал

В Москве арестованы за взятки два полковника ФСБ

В Москве арестованы за взятки два полковника ФСБ

Два полковника центрального аппарата ФСБ 15 июля арестованы в Москве по подозрению в вымогательствах и взятках. Известны имена арестованных офицеров: полковник ФСБ Андрей Кутернин и его зам Алексей Костенков.

//Шоу-бизнес

СМИ: певец Григорий Лепс попал в реанимацию

СМИ: певец Григорий Лепс попал в реанимацию

Известный поп-певец Григорий Лепс 15 июля доставлен в реанимацию. Известно, что певец уже много лет борется с алкоголизмом и его постоянно сопровождает личный доктор. Об этом сообщает ряд СМИ.

//Спорт

На Уимблдоне теннисистки заставили играть ретивого болельщика (ВИДЕО)

На Уимблдоне теннисистки заставили играть ретивого болельщика (ВИДЕО)

Любопытный инцидент произошел на Уимблдонском турнире 15 июля. Бельгийской спортсменке Ким Клейстерс надоели советы ретивого болельщика и она заставила его выйти на корт, переодеться и принять ее подачи.

//Политика

Геращенко: в Верховной раде есть "агенты Кремля"

Геращенко: в Верховной раде есть "агенты Кремля"

О том, что в Верховной раде Украины есть российские агенты, заявил 15 июля с трибуны украинского парламента член коллегии МВД Украины и народный избранник в парламенте страны Антон Геращенко.

//Футбол

Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы

Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

//В мире

Трамп: стену на границе с Мексикой надо сделать прозрачной

Трамп: стену на границе с Мексикой надо сделать прозрачной

О необходимости строительства стены между США и Мексикой Дональд Трамп говорил еще со времен предвыборной президентской гонки. С тех пор идея строительства пограничной стены лишь обрастает новыми деталями.

//Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют посетителей и персонал торгового центра «Авиапарк», что на севере столицы. Об эвакуации людей из ТЦ сообщают в региональном МЧС и пользователи соцсетей.

//Футбол

"Тосно" проиграл "Уфе" в своём первом матче в Премьер-лиге

"Тосно" проиграл "Уфе" в своём первом матче в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Тосно" проиграл "Уфе" в матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги в сезоне 2017/2018 годов. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

//Спорт

Не на тех полях играли: россияне стали чемпионами мира по болотному футболу

Не на тех полях играли: россияне стали чемпионами мира по болотному футболу

Российская сборная – чемпион мира по футболу! Вот так и будет, если все футбольные баталии станут происходить на болоте, а не на ровном поле, где нашим футболистам неудобно играть, и все сборные этим пользуются.

//Криминал

На Украине арестовали директора бронетанкового завода

На Украине арестовали директора бронетанкового завода

Глава Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив арестован киевским судом за финансовые махинации. По версии следствия, топ-менеджер ВПК Украины создал коррупционную схему по закупкам танковых двигателей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Белый дом будет наказывать СМИ за фальшивки про Россию

Белый дом будет наказывать СМИ за фальшивки про Россию

Американских журналистов будут теперь жестко наказывать за инсинуации относительно России и ее «сговоре» с администрацией Трампа. Об этом заявил 15 июля заместитель помощника главы США Себастьян Горка.

//Теннис

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон-2017

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон-2017

Матч завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу 23-летней испанки. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Букмекеры перед началом матча фавориткой считали 15-ю ракетку мира Мугурусу. Уильямс - 11-я ракетка мира.

//Общество

В Ленобласти обнаружили нетипичное захоронение солдат времен ВОВ

В Ленобласти обнаружили нетипичное захоронение солдат времен ВОВ

Нетипичное захоронение солдат РККА времён Великой Отечественной войны найдено отрядом поисковиков в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Поисковики обнаружили останки четырех солдат.

//Туризм

МЧС РФ: в Арктике растет количество туристов

МЧС РФ: в Арктике растет количество туристов

Экстремальный туризм набирает обороты, все больше россиян предпочитают солнечному берегу суровую реальность Арктического побережья. Об этом заявил 15 июля глава департамента ГЗ МЧС РФ Андрей Лутошкин.

//Происшествия

Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

Московский рабочий на стройке погиб от удара молнии

Ранее «Аргументы недели» сообщали про непогоду в Москве и штормовое предупреждение. Жертвой непогоды стал рабочий 38-ми лет. Молния ударила в мужчину, когда он находился на строительной площадке.

//Общество

МЧС объявило по Москве штормовое предупреждение (ВИДЕО)

МЧС объявило по Москве штормовое предупреждение (ВИДЕО)

Непогода из Москвы и так не уходила, да еще и очередной шторм накрыл столицу. Ливневки Москвы не справляются с потоками воды и несколько улиц частично затоплены. В МЧС предупреждают, что будет еще хуже.

//Происшествия

В метро Петербурга на рельсы упала женщина и осталась без ног

В метро Петербурга на рельсы упала женщина и осталась без ног

Трагедия произошла в метрополитене Санкт-Петербурга минувшим вечером, но подробности происшествия стали известны только что. Инцидент произошел на станции «Звенигородская», где на рельсы упала женщина.

//Футбол

Футболисты "Урала" и "Ростова" сыграли вничью

Футболисты "Урала" и "Ростова" сыграли вничью

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:1.

//Происшествия

Жители Геленджика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Жители Геленджика перекрыли дорогу гробами в знак протеста

Федеральная автодорога Москва-Новороссийск (М-4 «Дон») в районе города Геленджик перекрыта 15 июля протестующими. Поперек дороги стоят гробы, таким образом жители протестуют против сноса их дома.

//Происшествия

В московском дворе автомобиль сбил ребенка

В московском дворе автомобиль сбил ребенка

Ребенок попал под колеса автомобиля во дворе Москвы. Пострадавшего несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили вертолетом Московского авиационного центра в НИИ детской хирургии и травматологии.

//Криминал

Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"

Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"

Сразу семь кураторов так называемых «группы смерти» стали объектами полицейского преследования после сигнала московского школьника. Полицию о преступниках известил13-летний московский подросток.

//В мире

Сексапильная директор испанского банка стала "звездой" "Инстаграма"

Сексапильная директор испанского банка стала "звездой" "Инстаграма"

Изабель Кастелл личным примером показывает, что в руководителе крупной организации могут сочетаться и красота, и ум. В настоящее время у ее инстаграма около 34 тысяч подписчиков, и их число постоянно растет.

//Происшествия

На Сахалине утонули отец с сыном

На Сахалине утонули отец с сыном

Трагедия произошла в городе Южно-Сахалинск днем 15 июля. В озере Долинского района утонули отец 35-ти лет и его пятилетний сын. Известно, что семья хотела искупаться, а что было дальше, выясняет следствие.

//В мире

Американка оплатила ужин для 25 голодных пожарных

Американка оплатила ужин для 25 голодных пожарных

Неизвестная женщина оплатила ужин для 25 голодных калифорнийских пожарных, которые на протяжении восьми часов боролись с лесным пожаром. Пожарным приходиться работать на фоне высоких температур и сильной влажности.

//Наука

Ученые выяснили, из чего образовалась наша планета

Ученые выяснили, из чего образовалась наша планета

Версий о происхождении нашей планеты более чем достаточно, но слишком мало версий научно обоснованных. Австралийским ученым из Университета Кетрина, похоже, удалось приблизиться к этой разгадке.

//Общество

Двух полковников ФСБ заподозрили в получении взяток за защиту дипломатов

Двух полковников ФСБ заподозрили в получении взяток за защиту дипломатов

Начальник одной из служб центрального аппарата Федеральной службы безопасности Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков оказались фигурантами уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

sungrado
//Наши партнеры