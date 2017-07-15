Футболисты ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы
15 июля 2017, 21:58 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги.
Встреча двух коллективов, проходившая в Каспийске, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Виктор Васин (на 21-й минуте), Александр Головин (на 49-й) и Бибрас Натхо (на 79-й, с пенальти). За "Анжи" единственный гол провел Иван Маркелов (на 64-й).
21 июля в рамках второго тура "Анжи" примет пермский "Амкар". ЦСКА 22 июля дома сыграет с московским "Локомотивом".
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