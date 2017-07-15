Футболисты "Урала" и "Ростова" сыграли вничью
15 июля 2017, 17:00 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги.
Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:1. За "Урал" на 41-й минуте забил Николай Димитров, реализовав пенальти. На 60-й минуте ответный мяч провел Александр Гацкан.
В следующем туре "Урал" 23 июля сыграет на выезде с московским "Динамо". "Ростов" в тот же день примет "Ахмат".
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