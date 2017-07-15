Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги.

Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:1. За "Урал" на 41-й минуте забил Николай Димитров, реализовав пенальти. На 60-й минуте ответный мяч провел Александр Гацкан.

В следующем туре "Урал" 23 июля сыграет на выезде с московским "Динамо". "Ростов" в тот же день примет "Ахмат".