Футбольный матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 14 июля в Москве на стадионе "Локомотив". Судить встречу, которая начнется в 21:30 по московскому времени, будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне "Локомотив" стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче "Урал" со счетом 2:0. "Спартак" же выиграл чемпионат России среди команд Премьер-лиги, набрав 69 очков и опередив ближайших преследователей из ЦСКА на семь очков. "Локомотив" занял восьмое место. Оба клуба сыграют в еврокубках: "Спартак" - в Лиге чемпионов, а "Локомотив" - в Лиге Европы.

"Локомотив" выигрывал Суперкубок России дважды - в 2003 и 2005 годах. В 2008 и 2015 годах он уступал в матчах за этот трофей. На счету "Спартака" три поражения (2004, 2006 и 2007 годы) и ни одной победы.

Букмекеры небольшое преимущество перед матчем 14 июля отдают "Спартаку": ставки на его победу принимают с коэффициентом от 2,12 до 2,19, на победу "Локомотива" - от 3,37 до 3,6, а на ничью - от 3,22 до 3,52.