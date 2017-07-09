Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду продолжит выступать за испанский клуб "Реал" из Мадрида, сообщает издание AS.

В прошлом месяце источники, близкие к футболисту, говорили о том, что Роналду планирует покинуть Испанию летом 2017 года. Вскоре начались разговоры о возвращении игрока в «Манчестер Юнайтед». Однако по совету своих близких нападающий решил остаться в "Реале".

32-летний Роналду в прошлом сезоне за "Реал" и сборную Португалии в 61 матче забил 56 голов и отдал 13 результативных передач.