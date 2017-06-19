По данным британских СМИ, игрок мадридского "Реала" и лучший футболист за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" боится быть вовлеченным с трансферную сагу, которая окружает возможный переход Роналду, а в самом клубе считают, что он останется в "Реале".

О решении Роналду покинуть "Реал", за который он играл нападающим с 2009 года, стало известно 16 июня. Португальский футболист поступил так после скандала вокруг него в связи с уходом от налогов.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.