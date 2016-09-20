У российского футбола женское лицо: женская сборная вышла в финал ЧЕ - 2017

Обыграв команду Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2017, женская сборная России по футболу вышла в финальную часть турнира, об этом 20 сентября сообщает портал «Лента.ру».

Встреча пятой группы, прошедшая 20 сентября в Химках, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Счет в матче открыла Екатерина Пантюхина, еще через шесть минут Маргарита Черномырдина забила второй гол в ворота соперниц. Елена Данилова оформила дубль на 25-й и 44-й минутах, а точку в матче на 75-й минуте поставила Екатерина Сочнева.

У сборной России 14 очков – это второе место в группе и наши девушки вышли в финальную часть Евро-2017 как одна из шести лучших команд, занявших вторые места. Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах.