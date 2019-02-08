День бокса официально признали международным

На проходящем в Стамбуле заседании исполнительного комитета Международной ассоциации бокса (AIBA) было принято решение признать День бокса международным и внести его в календарь.

В эти дни в турецком Стамбуле проходит заседание исполкома AIBA. Инициатива о признании Дня бокса, отмечаемого 22 июля, международным и внесении его в календарь принадлежит российской стороне. Эту идею озвучил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев. Голосование о признании Дня бокса международным прошло единогласно.

«Хотел бы поздравить всех боксеров с историческим днем. Бокс – это единственный вид спорта, в котором весь мир будет отмечать свой собственный праздник», - сказал по этому поводу Умар Кремлев.

Таким образом, День бокса будет теперь отмечаться во всех 205 странах-членах AIBA. Кроме того, в рамках Дня бокса-2019 в Москве пройдут заседания всех комиссий AIBA, сообщает «МК».