Поединок Артема Дзюбы и Александра Волкова опубликован в сети

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал запись совместной тренировки и спарринга российского бойца смешанного стиля Александра Волкова и футболиста питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее Александр Волков посетил матч Европейской Лиги «Зенит» - «Копенгаген», завершившийся со счетом 1 – 0 в пользу наших футболистов, и пригласил Артема Дзюбу на совместную тренировку. Артем принял предложение Александра.

Разминку спортсменов перед спаррингом и сам тренировочный бой провел тренер Александра Волкова – Тарас Кияшко. В опубликованной записи хорошо заметно, что тренировка проходила бодро, весело, с шутками и прибаутками. Победила, конечно же, дружба. После боя Артем Дзюба, в свою очередь, пригласил Александра Волкова на футбольное поле. Смотрите запись, и 11,5 минут хорошего настроения вам обеспечено.