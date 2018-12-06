Нурмагомедова раскритиковали за совет девушкам-бойцам

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова раскритиковали в соцсетях после того, как он дал совет «быть бойцами у себя дома» девушкам-бойцам, стремящимся попасть в ММА.

Накануне Хабиб Нурмагомедов отвечал на вопросы болельщиков в Саудовской Аравии. На вопрос девушки из зала «Что бы ты посоветовал начинающим бойцам в ММА, особенно женщинам?» Хабиб ответил следующим образом: «Для женщин у меня есть отличный совет: будьте бойцами внутри своего дома».

«Комментарий Хабиба звучит как нечто полувековой давности. К сожалению, сексизм побеждает. Я разочарована таким ответом. Хотя, учитывая взгляды Хабиба, это было ожидаемо», - выразили свою негативную реакцию пользователи сети.

Хабиб Нурмагомедов – российский боец смешанного стиля (ММА). 30-летний боец известен своими традиционными взглядами и резкими высказываниями по разным поводам. Так, ранее он высказывался против концертов российских рэперов и против ночных клубов в Дагестане. Нурмагомедов является действующим чемпионом в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), на его счету 27 побед и ни одного поражения, сообщает Lenta.ru.