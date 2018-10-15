Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова‍

Американский боксер Флойд Мейвезер принял вызов российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявившего после победы над Макгрегором, что «в джунглях только один король».

Американец был краток – он опубликовал в своем инстаграме скриншот новостной ленты с сообщением о вызове, который ему бросил российский боец Хабиб Нурмагомедов, и подписал его: «Готовьте чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас великим снова!», перефразировав известный предвыборный лозунг нынешнего американского президента.

Флойд Мейвезер-младший – 41-летний непобежденный боксер-профессионал. Бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года. Чемпион мира в пяти весовых категориях. Самый высокооплачиваемый боксер в истории профессионального бокса.