Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова
15 октября 2018, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Американский боксер Флойд Мейвезер принял вызов российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявившего после победы над Макгрегором, что «в джунглях только один король».
Американец был краток – он опубликовал в своем инстаграме скриншот новостной ленты с сообщением о вызове, который ему бросил российский боец Хабиб Нурмагомедов, и подписал его: «Готовьте чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас великим снова!», перефразировав известный предвыборный лозунг нынешнего американского президента.
Флойд Мейвезер-младший – 41-летний непобежденный боксер-профессионал. Бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года. Чемпион мира в пяти весовых категориях. Самый высокооплачиваемый боксер в истории профессионального бокса.
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