Кадыров сравнил Емельяненко-младшего с былинным богатырем

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сравнил бойца ММА Александра Емельяненко с былинным русским богатырем и призвал поддержать его. Завтра Емельяненко-младший встретится в поединке с Тони Джонсоном.

«Образ настоящего русского богатыря не остался в древних былинах или на полотнах выдающихся художников. Он здесь, Он среди нас... Он часто падает под ударами безжалостной судьбы, вероломного предательства или других нечеловеческих испытаний. Но затем, когда приходит время, когда встает вопрос «Быть или не быть?», неважно о концентрации собственного «Я» или защите Родной Земли, верности дружбе или долгу - он находит в недрах своего могучего воинского духа титанические силы на ВОЗРОЖДЕНИЕ... Он встает... Он идет в бой... Он побеждает!», - поэтически обрисовал образ былинного героя Рамзан Кадыров, сравнив Александра Емельяненко с эпическим героем.

«Завтра, 18 августа, русский витязь Александр Емельяненко пойдет навстречу собственной судьбе, на встречу к сильному противнику и будет биться за всех нас... За Россию! За наше великое боевое братство! Давайте поддержим нашего брата!», - призвал Рамзан Кадыров своих подписчиков.

Бой российского спортсмена смешанного стиля Александра Емельяненко с американским бойцом ММА Энтони Джонсоном состоится завтра, 18 августа. Прошедшая сегодня процедура взвешивания бойцов показала, что Емельяненко легче Джонсона. Александр Емельяненко весит 116 кг, а масса Энтони Джонсона – 128 кг. Поединок состоится в рамках турнира WFCA.