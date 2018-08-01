Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Героя Украины. Это звание чемпиону мира предложил присвоить украинский вице-премьер Владимир Гройсман после его победы над российским боксером. Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины

«Не надо мне ничего давать (звание Героя Украины). Просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте – это лучшее, что вы можете сделать. Герой? Для своего народа, для определенного круга я уже являюсь героем. Мне не нужны звезды и какие-то регалии», - заявил Александр Усик на пресс-конференции в Киеве.

22 июля украинский боксер Александр Усик одержал победу над российским бойцом Муратом Гассиевым в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. По итогам 12 раундов решение судей было единогласным. Эта спортивная победа вызвала ряд политизированных высказываний с украинской стороны, а вице-премьер Украины Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины, сообщает РИА ФАН.