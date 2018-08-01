Боксер Александр Усик отказался от звания Героя Украины
1 августа 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Героя Украины. Это звание чемпиону мира предложил присвоить украинский вице-премьер Владимир Гройсман после его победы над российским боксером.
«Не надо мне ничего давать (звание Героя Украины). Просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте – это лучшее, что вы можете сделать. Герой? Для своего народа, для определенного круга я уже являюсь героем. Мне не нужны звезды и какие-то регалии», - заявил Александр Усик на пресс-конференции в Киеве.
22 июля украинский боксер Александр Усик одержал победу над российским бойцом Муратом Гассиевым в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. По итогам 12 раундов решение судей было единогласным. Эта спортивная победа вызвала ряд политизированных высказываний с украинской стороны, а вице-премьер Украины Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины, сообщает РИА ФАН.
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