Сергей Ковалев проиграл Уорду нокаутом в пах (ВИДЕО)

Беспрецедентное событие произошло сегодня в Лас-Вегасе. По факту именитый американский боксер победил россиянина Сергея Ковалева ударом ниже пояса. Именно на этом эпизоде рефери зафиксировал остановку боя

На арене Mandalay Bay ночью 17 июня сошлись 34-летний россиянин Сергей Ковалёв и 33-летний американец Андре Уорд во второй раз. Итоги первого поединка были скандальными. Формально победил американец, но большинство экспертов подсчитали, что это победа была подарком местных судей и реванш должен был расставить все на свои места.



Сергей Ковалев уверенно вел поединок, у обоих боксеров были интересные моменты, и в целом бой был равным. На протяжении всей встречи Андре Уорд раза четыре попал сопернику ниже пояса. Судья отреагировал на это действие всего один раз, назвав это случайностью. В последующие разы рефери показывал продолжать россиянину поединок, воспринимая происходящее, как должное и не давал прийти в себя россиянину в этих эпизодах. Сергей Ковалев стал заметно терять концентрацию, в восьмом раунде пропустил действительно сильный удар от американца и поплыл. Вполне возможно Уорд добился бы в итоге победы над измотанным ударами ниже пояса Сергеем Ковалевым, но факт в том, что рефери остановил поединок ни разу не открыв счет и сделал это после очередного удара в пах в исполнении именитого американского боксера, хотя такие действия против всех.

Соцсети бурно реагируют на произошедшее.

"Уорд после сенсационной остановки боя с Ковалевым можно считать лучшим боксером нашего поколения. Поздравляю", – так написал известный американский боксер Заб Джуда в Твиттере, который также умело пользовался ударами ниже пояса в скандальном бою против Флойда Мейвезера.

Вместо дисквалификации Андре Уорд остался чемпионом по трем международным версиям. Теперь WBA, IBF и WBO надо как-то вразумительно объяснить решение рефери, либо уже постоянно фиксировать подобные "победы".

Видео этого скандального поединка доступно на YouTube: