Британский супертяж Фьюри зовет биться Александра Поветкина

Британский супертяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Тайсон Фьюри назвал в социальной сети Instagram имена боксеров, с которыми хотел бы встретиться на ринге.

Фьюри отметил, что хочет провести бой с экс-обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянином Александром Поветкиным.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Российский боксер подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за допинговое нарушение. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, апелляция сейчас рассматривается.

Возвращение Витязя состоится 1 июля - Поветкин проведет следующий поединок на профессиональном ринге в рамках большого боксерского шоу в ГКЦЗ "Россия" в Москве.