Тренер Алексей Петрушин о финале ЛЧ: Лукас выглядел бы поинтереснее Кейна

Финальный матч лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2) прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин.

«Первый тайм мне не понравился. Думаю, и большинству болельщиков тоже. Какая-то тягомотина была. Понятно, «Ливерпуль» быстро открыл счет с пенальти, естественно, начал играть более закрыто. Второй тайм был гораздо интереснее. Конечно, многовато ошибок в передачах у обеих команд, но это оттого, что ставки слишком высоки. Почеттино рисковал, ставя Кейна с первых минут – тот ведь не играл почти два месяца. Без игровой практики. А ни одна тренировка – это закон - не заменит календарного матча. Вылетел из игрового ритма. Почеттино понадеялся на его мастерство, потом всем известно, как Кейн воздействует на команду, заряжает. Но на этот раз не сработало. Можно сказать, «Тоттенхэм» фактически играл без нападающего. Кто-то должен был повести за собой команду, но лидера не нашлось, Али сыграть откровенно слабо. Бразилец Лукас, который забил три гола в Амстердаме, выглядел бы поинтереснее, чем Кейн. Его можно было бы выпустить с первых минут второго тайма, и «Тоттенхэм» заиграл бы по-другому. А вот Мане в «Ливерпуле» был лучший. Салаха то прихватили, фактически ему ничего не дали, все эти его излюбленные смещения в центр с ударом – ничего не получалось. Все-таки третий матч команды играют в этом сезоне – «Тоттенхэм» изучил его досконально».