Пловчиха Юлия Ефимова показала свои пляжные фото

Российская пловчиха Юлия Ефимова после отличного результата на соревнованиях в Будапеште отдыхает в США и опубликовала пляжные фото. Ефимова продемонстрировала свои шикарную фигуру и загар и ананасы.

На одном из фото пловчиха только в трусиках, а грудь прикрывает ананасами. Этот снимок Ефимовой не оставил равнодушными более 32 тысяч ее подписчиков в Инстаграм, и в том числе спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. "Вот это ананасы", - впечатлен мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)28 Май 2019 в 9:13 PDT

Сама Юлия довольна своим результатом на втором этапе FINA Champions Swim Series. Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова победила на трёх дистанциях и во фристайле стала третьей. "Будапешт для меня - счастливый город. 3 золота во всех брассах и 1 бронза во фристайле", - написала она.