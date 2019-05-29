Анна Блинкова: «Тактика это большое дело»

Одной из немногих россиянок, которым удалось пройти во второй тур турнира "Ролан Гаррос», стала надежда российского тенниса - Анна Блинкова. После непростой квалификации она смогла в тяжелом, в трех сетах матче с Маргаритой Гаспарян выйти во второй круг 6:3; 4:6; 8:6.

В нем она сыграет с Каролиной Гарсиа.

О том как происходит интеграция бывшей финалистки юниорского турнира Уимблдон во взрослый теннис, с Анной Блинковой побеседовал корреспондент АН.

- Как Вы оцениваете свою сегодняшнюю форму и свои результаты?

- Я первый раз прошла и в основную сетку «Ролан Гарроса», и вот сейчас во второй круг. Не могу сказать, что ощущаю дикую радость, - есть ощущение усталости и счастья. Первый раз я проходила во второй круг в турнирах Большого шлема на Australian open. Буду надеяться пройти здесь дальше.

- Не сложно было сегодня после таких трудных матчей на квалификации?

- Квалификацию я сыграла в пятницу. У меня было три дня отдыха и поэтому не было ощущения усталости от предыдущих матчей. Я как будто играла новый турнир.

- А кто Вас готовит, кто настраивает во время турнира?

- Со мной только мама. Она у меня тренер, и заменяет мне всю команду. Раньше были тренеры, но в настоящий момент я только с мамой.

- Во время квалификации Вы столкнулись с мощной поддержкой трибун ваших соперников, как это было в матче с израильтянкой Глушко. Вы на это реагируете?

- Если честно, то было тяжело. Я этого не ожидала и мне было неприятно. В первом сете меня это бесило, а во втором я разозлилась. Её поддерживала одна особо активная группа. И это вызвало ответную реакцию у остальной, присутствующей на матче французской публики, которая решила что так несправедливо. В результате у нее была своя поддержка, а французские трибуны поддерживали меня. Конечно, когда трибуны поддерживают, мне это очень помогает.

- Что думаете по поводу Вашей следующей соперницы?

- Я только что посмотрела сетку - следующей у меня Каролина Гарсиа. И я понимаю, что меня ждет. Надо быть к этому готовой.

- Вы с ней никогда не встречались?

- На матче нет. Но уже тренировались вместе. Теперь нужно будет отточить тактику. Тактика это большое дело.

- А по тактике с кем-то советуетесь? Или сами определяетесь, смотря матчи будущих противников?

- Обязательно смотрю матчи. И определяюсь сама. Хотя, конечно, и мама помогает. Мы учимся, набираемся опыта от турнира к турниру, начиная с юниорских.

- Как для Вас складывается переход во взрослый теннис? Тоже тяжело?

- Для меня этот переход был не очень простой. Бывают некоторые игроки, которые выстреливают сразу. Я не из таких. Мне было тяжело.

- А как Вы относитесь к идее просто в более раннем возрасте начинать играть взрослые турниры? Может это решение проблемы?

- У всех разный взгляд на этот вопрос. Я начала играть взрослые турниры не слишком рано, но и не слишком поздно. И я считаю, что слишком рано начинать играть эти турниры травмоопасно и тяжело физически.

- У Вас хороший французские язык. Откуда он?

- Я во Франции тренировалась с 2016 года. Сначала под Парижем в академии Сан Жермен о Ле, затем в Париже, а последний раз, в этом году, в академии Муратоглу в Ницце. Вот оттуда и пошел французский. Я люблю новые знакомства, люблю знакомиться с людьми. И мне приятно говорить на их языке. Потому, что они тебе больше рассказывают, и общение полнее, глубже.

- С Вашим общительным характером Вы, наверное, часто выходите в Париж.

- Сейчас нет ни времени, ни желания. Но раньше я часто гуляла по Парижу.

- Вы сегодня перекрестились после победы. Наверняка бывали в наших православных соборах в Париже.

- Мне нравится Собор Александра Невского. И новый собор на набережной Бранли тоже понравился.

- Вы рано начали показывать серьезные результаты в паре. Что это значит для Вас?

- Я люблю играть пару. Мы и здесь заявились с Корнелией Листер. Но не попали в основной лист, пока стоим в альтернативе. Я считаю, что пара очень помогает для одиночки. Потому что ты тренируешь свои удары, тренируешься технически и ментально, учишься преодолевать вялость, трудный счет, нервы.

- Какой из турниров Большого шлема предпочитаете?

- Я люблю все, кроме US Open. Там далеко ехать до турнира, везде пробки. Мне вообще Нью-Йорк не очень нравится. Много бетона, людей. А «Ролан Гаррос» очень нравится. Здесь сад. Очень красиво. Нравится туннель под кортами. Уимблдон я люблю, Australien Open. Там тоже сад. Мне нравится природа.