Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 30-го тура чемпионата России 2018/19 «Зенит» – «Енисей». Свежеиспеченный чемпион, питерский «Зенит», принимал одну из двух команд уже покинувших элитный дивизион. Арбитр встречи Алексей Сухой (Люберцы).

В этот последний игровой день чемпионата все клубы играют одновременно в 14:00 (мск).

Интрига и соревновательный дух в последнем туре присутствовали и заключались в том, что «Железнодорожники» в заочной борьбе с «быками» решали судьбу серебряных медалей и, соответственно, прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. До сегодняшних игр «Локомотив» и «Краснодар» имели по 53 очка, делили второе и третье место, бронзовому призеру придется пробиваться в главный клубный турнир Старого Света через квалификацию. Золото уже давно выиграл петербургский «Зенит».

Москвичи обгоняют кубанцев из-за лучших показателей в личных встречах (1:0; 1:2). Соответственно, чтобы не упустить свои позиции, «Локо» нужно обыгрывать дома «Уфу» или ждать осечки от «быков» во встрече с казанским «Рубином».

По ходу обзора буду информировать о важнейших моментах этих поединков.

Игра в Петербурге началась, оптимальный состав у "Зенита", хозяева настроены завершить сезон на мажорной ноте. Штрафной удар выполнили игроки "Зенита", но вышел из ворот Юрченко и мяч выбил кулаками.Еще два корнера подряд для "Зенита", первый не получился опасным, второй тоже, но там уже Дриусси не подавал, а простреливал, но неточно.

"Зенитчики" здорово настроились на бой с ЦСКА, фактически закрыв ЛЧ для "армейцев". На "Ростов Арене" была уже совсем другая игра, и совсем другой состав от Семака. Как-то будет в последней домашней игре сезона? Вряд ли чемпион будет откровенно филонить перед родной публикой. Да и Азмуну стоит дать шанс догнать Чалова в бомбардирском споре. Дзюба бьет из пределов штрафной площадки, но на пути мяча оказываются игроки "Енисея".Пробуют гости выходить из обороны в атаку посредством коротких передач, получается далеко не всегда.

Атака гостей завершается фолом, правила нарушены на Лунёве. Дриусси отдает пас Азмуну в штрафную площадку, но вовремя выходит Юрченко и мяч фиксирует.

На 26 мин. Кутьин нарушил правила в штрафной зенитовцев, арбитр назначает пенальти, который четко выполняет Сердар Азмун отправляя мяч в левый от себя угол, Юрченко бросился в правый -1:0:, повели Чемпионы. "Зенит" не прекращает атаковать, желает сегодня победить как можно увереннее. Дриусси решается на удар из-за штрафной, получается точно, но прямо в руки Давиду Юрченко.

В Черкизово Фернандеш после подачи штрафного забивает гол -1:0 повели «железнодорожники», интересно чем ответят «быки» в Краснодаре, интрига за 2-ое место обострилась !

В Петербурге редко мы видим выход гостей из обороны в атаку, в первой половине тайма это было куда чаще. На этом 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме в Черкизово Фернандеш не смог реализовать ещё один пенальти в ворота «Уфы, счет сохранился -1:0

В Петербурге интересная игра после перерыва. Гости пробуют играть на встречных курсах, причем получается весьма неплохо. На 57 мин после навесной передачи в штрафную «Енисея», Дриусси головой забивает гол 2:0, а на 60 мин. после индивидуального прохода Ерлохин забивает и счет становится разгромным 3:0

В Краснодаре на 59 минуте Классон в индивидуальном проходе забивает очень важный гол «Рубину» -1:0, но «быков» этот счет не устраивает, надо забивать ещё.

В Петербурге Дзюба простреливает в штрафную площадку с правого фланга, бьет в касание Азмун — мимо. На 70 минуте после многоходовой комбинации Себастьян Дриусси забивает гол и счет становится - 4:0. На 84 мин. игроки «Енисея» забивают гол престижа 4:1 "Зенит" уже доигрывает, а вот гости, такое ощущение, только начинают играть.

На этом матч в Петербурге и чемпионат России 2018-19 гг завершен. «Зенит» стал Чемпионом страны, завоевал Золотые медали, навечно Кубок страны и путёвку в групповой турнир Лиги Чемпионов .

Серебряным призёром стал «Локомотив» и тоже завоевал путевку в групповой турнир ЛЧ, бронза у «Краснодара», они ещё поборются за выход в ЛЧ. ЦСКА и «Спартак» попадают в Лигу Европы. Искренние поздравления всем командам - победителям и их болельщикам !!!