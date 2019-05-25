"Не было ни одной хорошей комбинации", - Третьяк раскритиковал хоккеистов сборной России

Легендарный вратарь, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк раскритиковал хоккеистов сборной России, проигравшей 25 мая сборной команде Финляндии. По мнению Третьяка, в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии наши хоккеисты не смогли провести ни одной хорошей комбинации. Финнов он похвалил.

"Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам", - цитирует главу ФХР ТАСС. "К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону", - оценил он игру российской сборной. Владислав Третьяк надееется, что россияне сумеют настроиться на матч за третье место.

Сборная Канады обыграла команду Чехии в полуфинале со счетом 5:1. В финале сборная Канады сыграет с командой Финляндии. Российская команда в матче за бронзовые медали турнира сыграет с чехами. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 26 мая.