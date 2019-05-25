Тренер сборной Латвии Артис Аболс: «Россия против Финляндии играла слишком красиво»

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1. Как мог золотой состав России пропустить гол? Спецкор взял эксклюзивный комментарий у тренера сборной Латвии Артиса Аболса.

«Я могу высказать только свое мнение. Россия играла, если можно так сказать, слишком красиво. Все нужно делать проще. Я считаю, что в матче с Финляндией ( не только) много сделал вратарь Василевский. Это реальный профессионал. Я высказываю только свое личное мнение: сейчас хоккей несколько иной. Советский хоккей остался в прошлом. Я не имею ничего против, но время движется вперед. Например, два классных игрока – Гусев и Кучеров. Они же с детства вместе играли. Они понимают друг друга без слов, но… Я понимаю, что главное – слушать тренера. Но хоккей сейчас иной. Он креативный. И Финляндия это показала. Они играли проще, без «красоты». Они победили. Я могу образно сравнить: сейчас хоккей – уже не дважды два. Дважды два – аксиома. Дважды два в хоккее сейчас – теорема. Это надо учитывать… и сборной России».