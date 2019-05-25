Если кардинальная реконструкция Ролан Гаррос выпала на президентство во главе французской федерации тенниса Бернара Гьедючелли случайно, то темпы и размах с которым второй год все происходит на территории легендарного турнира, не могут не наводить на мысли об амбициях.

Назревший в течение многих лет вопрос о необходимости серьезных перемен парижской части Большого шлема, сегодня наверстывает упущенное. А темпы корсиканца по происхождению, бывшего регбиста, под чьим руководством все это сегодня происходило, не мог не напомнить о событиях 200-летней давности. Когда другой корсиканец, будучи в ссылке, за 9 месяцев воспроизвел на острове Эльба залы дворца Фонтенбло.









Второй год перемен Ролан Гарроса впечатляет еще больше, чем первый. За 14-м кортом появились тренировочные 15-й и 16-й, корт Симоны Матье был завершен, и торжественно открыт после жеребьевки, а центральный корт Филиппа Шатрие, пусть еще не доделанный до конца, тем не менее, был уже готов к приему игроков и зрителей, несмотря на то, что представлял собой практически новое сооружение.

Главная площадка турнира Ролан Гаррос была переделана на 80%. Единственно, что не изменилось на нем - это основание. Игровая площадка, существующая с 1928 года, и помнящая таких знаменитостей, как, например, основатель марки Лакоста, осталась прежней. Такая быстрая замена кортов, которую многие посетители просто даже и не заметили, стала возможна благодаря решению сделать новый Шатрие из металла. Все сборные составляющие стадиона были отлиты заранее, затем привезены и установлены на месте.









После турнира преобразования Шатрие продолжатся, и будут доведены до конца к следующему году. Как и крыша с 11-ю раздвижными крыльями, весом 3500 тонн на случай дождя.

Другим существенным изменением турнира стало то, что Ролан Гаррос увеличился по площади. Вместо 8,5 гектаров, которые были раньше, теперь он занимает 12, растянувшись почти на километр. Если быть абсолютно точными, то 16 соревновательных кортов разместились в длину с запада на восток на протяжении 800 м.

За десять лет на реконструкцию Ролан Гарроса было инвестировано полмиллиарда евро. В том числе 160 миллионов для кортов Филиппа Шатрие. Однако, несмотря на серьезные расходы, призовые престижного турнира в этом году были опять увеличены, причем для всех участников на 8% и составили 42 661 000 евро.

Самым деликатным местом реконструкции Ролан Гарроса, вокруг которого много лет шли судебные битвы с защитниками биологического разнообразия, стали теплицы с интегрированным на их территории третьим по значимости новым кортом Симоны Метье.









Полуподземный корт на 5000 мест стал результатом архитектурного проектирования исторических теплиц - Formigé. Воздвигнутый в память о Симоне Матье, двукратной победительнице открытого чемпионата Франции (1938 и 1939) и легендарной фигуре французского движения Сопротивления, сегодня обещает стать популярным местом парижской публики. Если во время турнира здесь будут работать магазинчики, то вне турнира у организаторов есть амбициозная идея сделать его местом культурных выставок и круглогодичного ресторана.

Несмотря на увеличение территории Ролан Гарроса, перемещаться на нем стало проще. Кроме того организаторы задались целью создать на кортах образ Булонского леса 80-х годов. Что, откровенно говоря, будет не лишним, так как тренировочные 15 и 16 корты оказались зажаты с двух сторон автомобильными трассами, и в час пик выхлопные газы от проезжающего транспорта весьма ощутимы.









Турнир стартует завтра. В первый день на его корты выйдут россиянки Анастасия Потапова, Светлана Кузнецова и Софья Жук. Впрочем, результаты некоторых апробирований появились уже накануне. На фоне грандиозных строительных работ появилась и первая информация о разрушениях. О ней чистосердечно на страницах своего твиттера признался Новак Джокович, проломивший накануне пол тренажерного зала турнира.