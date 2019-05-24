Илья Воробьев назначил основного вратаря на полуфинал ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назначил основного вратаря на полуфинальный матч чемпионата мира. 25 мая Россия играет против Финляндии. Ворота российской сборной будет защищать Андрей Василевский.

На этом первенстве мира 24-летний голкипер Андрей Василевский провел в составе сборной России шесть матчей, в которых пропустил 10 шайб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Василевский был основным вратарем команды в играх группового этапа против Норвегии (5:2), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1) и Швеции (7:4), а также в четвертьфинале с США (4:3).