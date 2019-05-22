Сборная России обыграла сборную Швеции и лидирует в группе Б

Сборная России обыграла сборную Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящему в это дни в Словакии. Встреча завершилась со счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3).

На восьмой минуте игры первого периода счет открыл Габриэль Ландеског. Наши ребята не смогли ответить, и первый период лидировали шведы. Во втором периоде в самом начале Артем Анисимов забил первую шайбу, и счет сравнялся. Вторую шайбу забил Евгений Дадонов. Все больлещики переживают - почему не забивают прославленные хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Вчера Александр Овечкин в игре со Швецией забил шайбу в ворота Якоба Маркстрема. И наши вышли вперед со счетом 3:1. Вообще второй период для российской сборной был самым результативным. Забили шесть голов. Следом за Овечкиным отличился Евгений Малкин. За пять с половиной минут до конца периода Кирилл Капризов результативно пробил по воротам соперника. Потом постарался Михаил Григоренко - 5:0. И период завершил шестой шайбой Евгений Малкин. На его счету во втором периоде - две забитые шайбы.

В заключительном третьем периоде у российской сборной отличился Дмитрий Орлов.