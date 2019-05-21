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Праздник дзюдо с успехом прошел в Вятских Полянах

21 мая 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Юные дзюдоисты Приволжского федерального округа вновь собрались в спортивном комплексе «Электрон» города Вятские Поляны, чтобы посостязаться в ХI Межрегиональном турнире памяти Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Кировской области, бывшего директора Вятскополянского машиностроительного завода «МОЛОТ» Трещёва Федора Ивановича.

Участникам соревнований была зачитана правительственная телеграмма от депутата Государственной Думы РФ, Президента Федерации дзюдо Кировской области Олега Валенчука.

— Сегодня дзюдо в Кировской области активно развивается, – сказано в телеграмме. – Этот вид единоборств привлекает ребят тем, что наш национальный лидер Владимир Путин в юности успешно занимался дзюдо. Когда молодые люди видят перед собой такой пример, они тоже стремятся стать первыми – и в жизни, и в спорте.

Соревновались 20 команд! из Кировской области, Пермского края, Республик Татарстана, Удмуртии и Марий Эл. Более двухсот спортсменов одновременно соревновались на трёх татами, соответственно, результаты выступлений высвечивались на трёх электронных табло. По словам главного судьи соревнований Руслана Мифтахутдинова (г. Вятские Поляны)- турнир, как всегда, был организован на высоком уровне и прошёл очень динамично и чётко, без травм и спорных моментов.

В первый день дзюдоисты соревновались в личном зачёте. К удовлетворению хозяев татами – тренера отделения дзюдо спортивной школы города Вятские Поляны, руководителя клуба дзюдо и самбо «Рандори» Юрия Панагушина и его молодых коллег Ильнара Хабибуллина и Ивана Симонова - их воспитанники выступили достойно, завоевав 5 призовых мест. Абрам Жуков и Максим Захаров стали первыми в своих весовых категориях, Даниэль Машанов занял второе место, а Олег Арефьев и Тимур Хасанов стали третьими.

Не менее напряжённым был и второй день, когда результаты выступлений шли в командный зачёт. В итоге сильнейшей признана команда №1 из Вятских Полян, а ее капитан Абрам Жуков эффектнейшим броском соперника поставил победную точку в споре двух постоянных соперников. На втором месте – команда №1 из клуба дзюдо «ЛИДЕР» г. Кирово-Чепецка. Третье место поделили между собой дзюдоисты команды №2 из Кирово-Чепецка и спортивной школы «Юность» г. Кирова. Кроме того, жюри определило победителей в трёх номинациях. Приз «За лучшую технику» заслуженно достался вятскополянскому дзюдоисту Абраму Жукову. Награды «За волю к победе» удостоен Матвей Вологдин из Кирово-Чепецка. Не остался незамеченным житель столицы Татарстана Матвей Архипов- как самый юный участник турнира. По традиции спортивный праздник завершился возложением цветов к памятнику Трещёву Ф.И..

Подводя итоги мероприятия, Юрий Панагушин поблагодарил постоянных партнёров турнира – ООО «Молот-Оружие», Торговую группу «Метелица», ООО «Стома-С», кредитное бюро недвижимости «Талисман», ООО «Молот-АРМЗ» и ЦНК «ЭтноМир». Также выразил благодарность представителям администраций города Вятские Поляны и Вятскополянского района, которые, конечно же, всегда присутствуют на открытии. Вместе с тем организатор турнира по дзюдо выразил уверенность, что одному из самых массовых и популярных видов спорта будет уделено большее внимание. К сожалению, на сегодняшний день, штатные тренеры по дзюдо (вышеназванные Иван Симонов и Ильнар Хабибуллин работают в спортивных школах по совместительству). Дзюдо – это великолепный инструмент в деле воспитания подрастающего

поколения. Он даёт ребятам возможность почувствовать себя сильными спортсменами, способными защитить честь Родины. Кроме того, этот вид спорта не требует больших затрат, дождь и снег дзюдоистам не помеха, спортивной формы им хватает на 5-6 лет, а специализированные залы для занятий дзюдо в спортивных школах Вятских Полян и Сосновки – одни из лучших в области, подчеркнул Юрий Анатольевич.

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Юные дзюдоисты Приволжского федерального округа вновь собрались в спортивном комплексе «Электрон» города Вятские Поляны, чтобы посостязаться в ХI Межрегиональном турнире памяти Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Кировской области, бывшего директора Вятскополянского машиностроительного завода «МОЛОТ» Трещёва Федора Ивановича. >>
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