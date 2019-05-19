Один из лучших игроков «Ростова» последних лет Тимофей Калачев сегодня во время матча с «Зенитом» простится с донскими болельщиками.

- Тимофей, очень волнуешься перед прощальным матчем?

- А вы как думаете? Десять лет жизни связано у меня с командой. И вот ухожу. Конечно, волнуюсь.

- Продумал прощальную речь для болельщиков?

- Болельщикам скажу, что они самые лучшие. Редко где умеют так болеть. И это чистая правда. Все остальное в своей прощальной речи я заранее не продумывал и делать этого не буду. Что в тот момент у меня будет на душе, то от меня и услышите.

- Можешь назвать ключевые события, которые как никакие другие повлияли на твою карьеру?

- Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, надо думать, наверное, ни один день. Много чего было. Но не ошибусь, если скажу, что у футболистов в принципе каждый сыгранный матч влияет на карьеру. А, может, даже и каждая тренировка.

- Как представляешь себе свое будущее? Будешь работать тренером или продолжишь играть в другом клубе?

- Тренерскую категорию я, конечно, получил. Но буду ли я работать тренером? И если буду, то где и когда, пока не знаю. Заниматься своим будущим трудоустройством, честно скажу, у меня не было времени. Ведь я действующий футболист. Я только футболом и занимался. То же самое не могу сказать и про то, продолжу ли где-то играть еще. Все может быть. Но пока я этого и сам не знаю. Сейчас я знаю только, что сегодня мы играем с «Зенитом», а потом мы начинаем подготовку к последнему матчу чемпионата в Грозном.