Тренер сборной Латвии : В игре с Россией нам некуда отступать

Несколько часов осталось до очередного матча на ЧМ-2019. Сегодня сборная Латвии сыграет со сборной Россией.

Предыдущий тур сборная Латвии проиграла чехам со счетом 3:6. Как выяснилось позже, латвийский защитник Ральф Фрейбергс получил дисквалификацию и пропустит матч группового этапа с Россией на ЧМ.

Как проходил матч сборной Латвии с чехами, и какие изменения произошли у латвийских хоккеистов, прокомментирует тренер сборной Артис Аболс.

«Матч с чехами был очень напряженным. Да, мы проиграли чехам, но точно не выбросили «белый флаг». Нашим спортсменам было не так уж и легко за четыре с половиной минуты до конца отыграть отставание в две шайбы. Естественно, эмоции на льду накалялись. Это же хоккей. Особенно, когда был выписан дисциплинарный штраф капитану команды Дарзиньшу. Почему он был ему выписан – не понял никто. Только оставалось удивляться.

Сейчас ситуация исправлена. Исправлена судейская ошибка. С Дарзиньша снят штраф, но, увы, он «переписан» на Ральфа Фрейбергса, который не будет играть в матче со сборной Россией. Все было законно в случае с Ральфом: он в конце третьего периода нанес удар в голову защитнику Радко Гудасу. Мы вынуждены были заявить на турнир Яниса Якса. Он сильный игрок, участвовал в трех ЧМ.

Как я оцениваю предстоящую игру с россиянами? Могу повторить, что матч будет напряженным. У сборной России несомненно золотой состав. Но нам некуда отступать! У нас отличные игроки. Меня очень порадовал вратарь Мерзликин. Он сейчас подписал контракт с НХЛ. Он просто виртуоз на льду. Мастер мирового класса.

Да, мы обсуждаем предстоящую игру с Россией. Это нормальная практика перед матчем. Мы будем бороться. Это в характере нашей команды!»