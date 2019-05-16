Заслуженный тренер призвал россиян не расслабляться после исторической победы

Владимир Юрзинов не против участия в ЧМ по хоккею сборных типа итальянских. Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории.

В матче против команды Италии команда Ильи Воробьева забила в ворота соперника 10 безответных шайб. Заслуженный мастер спорта Юрзинов сказал, что «победа – это хорошо, но расслабляться не стоит, ведь впереди еще сложные матчи со сборной Латвией, Швецией и Швейцарией». Об этом пишет НСН.

Также, как передает News.ru, эксперты задались вопросом: а нужны ли вообще игры с нехоккейными державами.

«Я уже давно говорю, что такие игры, как игра сборной России против Италии, не нужны. Это смешно. Либо делать по-другому: группа слабых, откуда две сильных команды должны выходить. Много вариантов. Но это не развитие европейского хоккея. Смотреть противно на Италию», - говорит двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.